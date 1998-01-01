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محمد صلاح يوضح حقيقة وجود خلافات في معسكر منتخب مصر

الخميس 21 يونيو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يوضح حقيقة وجود خلافات في معسكر منتخب مصر



وكالات / سما /

كشف محمد صلاح نجم هجوم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة ما تردد بشأن وجود خلافات بين اللاعبين داخل معسكر المنتخب.

 

وسجل صلاح هدف مصر الوحيد في مونديال روسيا، وجاء بشباك المنتخب الروسي من ركلة جزاء سجلها هداف الدوري الإنجليزي، ليقلص الخسارة التي تلقاها الفراعنة إلى 3-1، علما بأن مصر خسرت المباراة الأولى أيضا أمام أوروجواي “1-0″ وتأكد خروج المنتخب المصري اليوم رسميا من المونديال بخسارة  السعودية أمام المنتخب الأوروجواياني.

وقال صلاح عبر تويتر: ” الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه.”.

وأثير جدلا كبيرا بعد خسارة مصر أمام روسيا، بشأن وجود خلافات بين اللاعبين والجهاز الفني ومطالبة البعض بالمشاركة، قبل أن يخرج صلاح وينفي الأمر برمته.

#محمد صلاح

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