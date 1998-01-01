راموس يرد على مارادونا: أنت على بُعد سنوات ضوئية من ميسي !

وكالات / سما /

لم يستقبل سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا وفريق نادي ريال مدريد الإسباني كلمات الأسطورة الأرجنتينية الحية دييجو أرماندو مارادونا بصدر رحب ورد عليه بشكل حاد.

وكان مارادونا قد مدح دييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي بعد المستوى الذي قدمه في المباراة ضد منتخب مصر في إطار منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2018، ولكنه تطرق للمقارنة بين لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وقائد الميرينجي، حيث قال “عندما نتحدث عن اللاعبين الكبار، يُقال أن راموس لاعب كبير، ولكن لا، اللاعب الكبير هو جودين”.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا رد على هذا الكلام قائلًا “مارادونا كان لاعبًا كبيرًا، ولكن في الأرجنتين يعلمون أنه على بُعد سنوات ضوئية من أفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ، الذي هو بالنسبة لي ليونيل ميسي“.

يُذكر أن راموس قد أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية عقب تسببه في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو ما اعتبره البعض فعلًا مقصودًا من جانب مدافع اللوس بلانكوس.