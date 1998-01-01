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صفقة انتقال ناينجولان من روما إلى إنتر ميلان تمت

الخميس 21 يونيو 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة انتقال ناينجولان من روما إلى إنتر ميلان تمت



وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم الخميس، أن البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط نادي العاصمة روما بات قريباً من الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان بشكلٍ رسمي.

 

وذكرت شبكة “سكاى سبورت” الإيطالية الموثوقة، أن رادجا ناينجولان وافق على الانتقال إلى إنتر ميلان، متجاهلاً جميع العروض التي جاءت له للرحيل عن روما هذا الصيف، لرغبته للعب تحت قيادة لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الحالي وروما السابق من جديد.

وتابعت الشبكة الرياضية الشهيرة، أن نادي إنتر ميلان اتفق مع روما من أجل ضم البلجيكا رادجا ناينجولان مقابل 24 مليون يورو، بالاضافة إلى أحد لاعبي الناشئين.

وأشارت شبكة “سكاى سبورت ” أن نادي روما سيوافق على رحيل رادجا ناينجولان هذا الصيف، في ظل رغبة نادي العاصمة في تجديد دماء الفريق.

وتألق رادجا ناينجولان مع روما منذ انتقاله إلى صفوفه في عام 2014 قادماً من نادي كالياري، حيث ظهر في 154 مباراة مسجلاً 28 هدف.

#ناينجولان #روما #انتر ميلان

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