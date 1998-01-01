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الاحتلال يستهدف ملعب نماء

الخميس 21 يونيو 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف ملعب نماء



غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال , ملعب نادي نماء "محمد أبو تريكة" شرق جباليا شمال القطاع, بصاروخين على الأقل, ما أحدث أضرارا جسيمة في الملعب.

وقال د. منير البرش رئيس نادي نماء, إن القصف استهدف غرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام, في خطوة اعتبرها اختراقا كبيرا للمواثيق والاتفاقات الدولية التي تحرم التعرض للمؤسسات الرياضية والمدنية.

وعبّر البرش عن استغرابه الشديد من هذا القصف, مؤكدا أنه سبّب خسائر مادية كبيرة في الملعب, ومتمنيا أن تكون هناك خطوات تصعيدية من طرف المنظومة الرياضية الفلسطينية لأجل وضع الاتحادين الدولي والآسيوي والمؤسسات الحقوقية في صورة هذا الأمر.

يشار إلى أن ملعب نماء تم افتتاحه عام 2016, واعتمده الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاستضافة مباريات مسابقاته المختلفة.

#الاحتلال الاسرائيلي #نادي نماء

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