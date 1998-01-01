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حسابات معقدة تحسم التأهل للدور الثاني بالمونديال

الخميس 21 يونيو 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسابات معقدة تحسم التأهل للدور الثاني بالمونديال



وكالات / سما /

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن حسابات التأهل للدور الثاني، مع دخول مرحلة المجموعات الوقت الحاسم، وبدء تأهل بعض الفرق ومغادرة أخرى.

وأوضح "الفيفا" عبر موقعه الرسمي، كيفية ترتيب الفرق في المجموعات الثمانية, وهي على الشكل التالي:

1- الحصول على أكبر عدد من النقاط.

2- فرق الأهداف في مباريات المجموعة.

3- عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في هذه المعايير الثلاثة، فإن المفاضلة ستكون على النحو التالي:

1- أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها من الفرق المعنية في المواجهات المباشرة.

2- فرق الأهداف بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة.

4- أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها بخصوص اللعب النظيف فالبطاقة الصفراء تساوي (-1 نقطة)، والحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقة صفراء ثانية) تساوي (-3 نقاط)، والحمراء المباشرة (-4 نقاط)، وبطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة (-5 نقاط).

#المونديال

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