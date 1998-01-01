د. ابو هولي يعود جرحى مسيرة العودة في المشافي الأردنية في العاصمة عمان

غزة / سما /

عاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي مساء امس الأربعاء جرحى مسيرة العودة القادمين إلى الاردن من قطاع غزة والذين يرقدون على أسرة الشفاء في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمّان وفق مكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ورافق د. ابو هولي في عيادته للجرحى التي لاقت استحساناً من الجرحى وذويهم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير الدائرة في عمان فضل المهلوس وعدد من كوادر الدائرة في الأردن .

واطمأن د. ابو هولي على الوضع الصحي للجرحى مشيداً بحجم الرعاية الطبية والخدمات المقدمة للجرحى وذويهم من المرافقين لهم .

كما وأشاد د. ابو هولي بالدور المتميز والمشهود تاريخياً للاردن والاردنيين ملكاً وحكومة وشعباً الذين كانوا على الدوام مع حقوق الشعب الفلسطيني وأحد أهم الداعمين لصموده في وجه بطش الاحتلال الإسرائيلي وآلة حربه الهمجية

وشكر د. ابو هولي كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية في مدينة الحسين الطبية، ومن خلالهم لكافة كوادرهم العاملين في المستشفى العسكري الاردني في قطاع غزة، باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على دورهم الأخوي في تقديم كافة الإمكانيات لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني مثمناُ دور جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لكافة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس فوق حدود الرابع من حزيران 1967 وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان د. ابو هولي قد توجه الى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث الدولية المنعقدة في البحر الميت يومي 18 و19 حزيران الحالي، وما سبقها من اجتماع تنسيقي عربي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجمهورية مصر الشقيقة وجامعة الدول العربية .