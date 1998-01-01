نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (20) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (20) مواطناً من الضفة بينهم طفل.

وبين نادي الأسير أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: الطفل محمد عادل زبون (14 عاماً)، وشقيقه محمود، إضافة إلى عدي رائد مخلوف، ومحمد نعيم طقاطقة (24 عاماً)، وحمادة فايز سلهب، وعدي زواهرة.

فيما جرى اعتقال لستة مواطنين آخرين من محافظة الخليل وهم: كريم إبراهيم ابو ماريا، مهدي أبو ماريا، فهد عبد المنعم السلايمة، محمد نصار السلايمة، وشقيقه أحمد، وعبد الله زياد الرجبي.

كما اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة نابلس وهم: جميل يعقوب عويسي، وأحمد عساف دراغمة، وسامي ياسر ياسين، علاوة على كل من: خالد عبد الجليل الشريدة، وناصر مدحت الشلختي.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين من القدس جرى اعتقالهم وهم: الكاتب والمحرر راسم عبيدات، بالإضافة إلى رئيس نادي جبل الزيتون عبد الله الكسواني، وأحمد صب لبن.