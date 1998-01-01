محمد عساف يغني في السعودية بدعوة من هيئة الترفيه

عالم الفن

يستعد المطرب الفلسطيني، محمد عساف، لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، وذلك في شهر يوليو/تموز المقبل.وأعلن عساف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيحيي حفله الغنائي الأول في السعودية، يوم الخميس الموافق 5 يوليو/ تموز المقبل، في قصر طويق، في حي السفارات في الرياض.

وكتب محمد عساف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الجمهور الغالي في السعودية، موعدكم الأول مع محمد عساف في الرياض في قصر طويق (حي السفارات) بتاريخ 5 يوليو المقبل".



ومع إعلان محمد عساف الأخير، ينضم إلى عدد من أبرز مطربي العالم العربي، الذين أحيوا حفلاتهم في السعودية للمرة الأولى، وأبرزهم إليسا وأنغام ومحمد عبده وراغب علامة وشيرين وأصالة ونوال الكويتية وعبد الله الرويشد، وكارمن سليمان، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وغيرهم الكثيرون.