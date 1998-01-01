سلطة النقد تحصل على شهادة الامتثال للمعايير الخاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع

رام الله / سما /

حصلت سلطة النقد على شهادة الامتثال للمعايير الخاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع (PCI-DSS).

وأوضحت سلطة النقد، في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، أن هذه الشهادة دولية، لتطبيق معايير أمن البيانات المنصوص عليها، من قبل مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI-DSS، والمختص بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية لمعلومات البطاقات المصرفية.

وأشارت إلى "أن امتثالها للمعايير الخاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع يعتبر أساسا لحصول البنوك العاملة في فلسطين على هذا الامتثال، ومرتكزاً لإطلاق خدمات دفع جديدة تمكن المواطنين من الدفع بالاعتماد على البطاقات بدلاً من الأوراق النقدية".

وعبر المحافظ عزام الشوا عن اعتزازه بحصول سلطة النقد على هذه الشهادة، التي تضاف إلى الإنجازات التي تسعى لتحقيقها، في مجال الخدمات الالكترونية، وتعزيز استخدام الطرق الإلكترونية للدفع والتقليل من حجم المال النقدي المتداول.

وأشار الشوا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مواكبة سلطة النقد لأحدث التطورات المصرفية العالمية وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ورفع الثقة في الإجراءات التي تتخذها لحماية القطاع المصرفي، وذلك بتقديم أفضل الطرق والوسائل التي تضمن أمن وحماية معلومات وبيانات عملاء البنوك، وتعزيز حماية بيانات حاملي البطاقات المصرفية.