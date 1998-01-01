الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن المعترضين على الإجراءات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة "سذج".

واضاف الأحمد بعدم وجود عقوبات على غزة، قائلا : "من وين هي العقوبات نفسي يطلع واحد على التلفزيون يقلي وين العقوبات فيه مشكلة على الرواتب ومنتهية " حسب تعبيره .

واشار الى أن صرف رواتب شهر 6 في الضفة وغزة والخارج ستصرف كما كانت قبل الخصم 50% .

من جانبه قال د. زكريا الاغا عضو التنفيذية أن :"رواتب الموظفين معروضه في المزاد مرة 50%، ومرة 70%.

وأضاف على حساب " الفيس بوك" الموظفون لا يتسولون حقوقهم، قائلاً :"نقولها بكل وضوح ولكل من يعنيهم الأمر الرواتب يجب أن تعود كاملة 100%، وأي حديث غير هذا مرفوض وغير مقبول اطلاقاً، كفى اذلالاً واستهتاراً بأبناءكم بالمحافظات الجنوبيه لقد طفح الكيل كفى كفى".