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الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

الخميس 21 يونيو 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن المعترضين على الإجراءات  التي تفرضها السلطة على قطاع غزة "سذج".

واضاف الأحمد بعدم وجود عقوبات على غزة، قائلا :  "من وين هي العقوبات نفسي يطلع واحد على التلفزيون يقلي وين العقوبات فيه مشكلة على الرواتب ومنتهية " حسب تعبيره .

واشار الى  أن صرف رواتب شهر 6 في الضفة وغزة والخارج ستصرف كما كانت قبل الخصم 50% .

من جانبه قال د. زكريا الاغا عضو التنفيذية  أن :"رواتب الموظفين معروضه في المزاد مرة 50%، ومرة 70%.

وأضاف على حساب " الفيس بوك" الموظفون لا يتسولون حقوقهم، قائلاً :"نقولها بكل وضوح ولكل من يعنيهم الأمر الرواتب يجب أن تعود كاملة 100%، وأي حديث غير هذا مرفوض وغير مقبول اطلاقاً، كفى اذلالاً واستهتاراً بأبناءكم بالمحافظات الجنوبيه لقد طفح الكيل كفى كفى".

#الاحمد #رواتب #الاغا

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