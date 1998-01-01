جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

الخميس 21 يونيو 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية



غزة / سما /

فازت الفلسطينية سارة أبو الخير، ابنة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإجماع كأفضل مهاجرة كندية لعام 2018.

وتم ترشيح سارة المقيمة في تورنتو، لجائزة أفضل مهاجرة كندية لهذا العام، لكونها رائدة في العمل الإنساني لخدمة حقوق اللاجئين والمهاجرين في كندا. وعملت مع القيادات التعليمية واتحادات الطلبة، كما استطاعت أن تقود الجهود من أجل تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مؤسسات التعليم العالي الكندية.

ولمساندة هذه الشريحة وتقديم الخدمات، قامت أبو الخير بإنشاء أول مؤسسة من نوعها في جامعة رايرسون في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.

#فلسطينية #فوز #كندا #سارة أبو الخير

أخبار ذات صلة

فيديو: مدرسة فلسطينية تفوز بالمركز الأول عربياً في تحدي القراءة

الصحفية الكندية فيث غولدي

صحفية كندية من بيت لحم: سنشنُّ حملة صليبية على المدينة و نطرد المسلمين منها

فتح تفوز في انتخابات المهندسين بالضفة والقدس المحتلة

د. احمد يوسف

د.يوسف: دحلان كان نجماً هذا الأسبوع وأحاديثه ذات مذاق وطني أفضل

العاهل الأردني

العاهل الأردني: أفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل

معاريف : لدى حماس قدرة أفضل لضرب الجبهة الداخلية "بوحشية"

الأكثر قراءة اليوم

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

سياسة جديدة وغير مسبوقة.. الإعلام العبري: "الرد الفوري" معادلة حماس الخطيرة

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

توقع بانخفاض أسعار البندورة خلال الأيام القريبة القادمة

مي سليم تتزوج فنان شهير من هو؟ وما فارق العمر بينهما؟

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

فصائل المقاومة: استهدفنا 7 مواقع للاحتلال وتؤكد: "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

الاتصالات الفلسطينية