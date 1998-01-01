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بلدية الخليل تدعو اليونسكو لحماية الحرم الابراهيمي الشريف

الخميس 21 يونيو 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل تدعو اليونسكو لحماية الحرم الابراهيمي الشريف



رام الله / سما /

استنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات نية الإحتلال ومستوطنيه اقتحام الحرم الابراهيمي الشريف مساء اليوم الخميس بحفل موسيقي وإدخال كتاب التوراة اليه كما روجت المواقع العبرية.

وقالت بلدية الخليل في بيان صدر عنها اليوم الخميس، ان الحرم الإبراهيمي الشريف مدرج على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة، وقد رفض العالم الحر المساس بالحرم الابراهيمي وبلدة الخليل العتيقة وفرض واقع جديد عليهما من خلال إجراءات الاحتلال المرفوضة وغير القانونية.

ودعت البلدية منظمة اليونسكو لضرورة التدخل العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي من التهويد والسرقة وتغيير معالمه الإسلامية من قبل الاحتلال الذي يحاصره بحواجز عسكرية وبوابات الكترونية وعرقلة الوصول اليه.

وحذرت البلدية من الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تشنها على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة خاصة وعلى مدينة الخليل بشكل عام، ومحاولات الطرد والتهجير القصري للسكان من خلال تضييق الخناق على المواطنين وبناء المستوطنات في قلب المدينة واستمرار حصارها بالحواجز العسكرية وإغلاق شارع الشهداء.

وطالبت بلدية الخليل أحرار العالم برفض وإدانة الاجراءات الاحتلالية غير القانونية التي تمارسها وتنفذها بالحرم الابراهيمي والبلدة القديمة . يشار الى ان بعض المواقع العبرية قد نشرت فيديو ترويجي يفيد بأن المستوطنين سيقومون، اليوم الخميس، بإدخال كتاب التوراة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الساعة الثامنة مساء، برفقة حفل موسيقي.

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