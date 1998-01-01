مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة

واشنطن / وكالات /

زعم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات أن حماس تواصل عرقلة أي مقترح أو نوايا لتحسين أوضاع الفلسطينيين في غزة من خلال الاستمرار في إطلاق الطائرات الورقية وقذائف الهاون والصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. بحسب ما ذكرت يديعوت العبرية.

وتسائل غرينبلات: "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد غزة في الوقت الذي يواصل فيه قادة حماس "القتلة" الإضرار بموارد غزة؟". كما و هاجم غرينبلات السلطة الفلسطينية بسبب "ترويجها" بأن هدف الجهود الأمريكية لتحسين الوضع في غزة هو فصل غزة عن الضفة الغربية، ووصف قادة السلطة بأنهم "منافقون".