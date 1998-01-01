جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة

الخميس 21 يونيو 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة



واشنطن / وكالات /

زعم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات أن حماس تواصل عرقلة أي مقترح أو نوايا لتحسين أوضاع الفلسطينيين في غزة من خلال الاستمرار في إطلاق الطائرات الورقية وقذائف الهاون والصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. بحسب ما ذكرت يديعوت العبرية.

 وتسائل غرينبلات: "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد غزة في الوقت الذي يواصل فيه قادة حماس "القتلة" الإضرار بموارد غزة؟". كما و هاجم غرينبلات السلطة الفلسطينية بسبب "ترويجها" بأن هدف الجهود الأمريكية لتحسين الوضع في غزة هو فصل غزة عن الضفة الغربية، ووصف قادة السلطة بأنهم "منافقون".

#مبعوث ترامب #السلطة #حماس

أخبار ذات صلة

عباس وترامب - ارشيف

السلطة ستبلغ مبعوث ترامب اليوم : صفقة شاملة للاتفاق مع اسرائيل

مبعوث ترامب للسلام غرينبلات

مبعوث ترامب للسلام يزعم : إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ويحرض على حماس

حماس في قطر

هرتسوغ : طرد قادة حماس من الدوحة تطور غير مسبوق وفرصة تاريخية لصناعة السلام

الريس عباس ومبعوث ترامب

ما هي الشروط التسعة التي عرضها مبعوث ترامب على الرئيس ؟

الرئيس و مبعوث ترامب

الرئيس رفض استقبال مبعوث ترامب خلال أحداث الأقصى وهكذا رد على تهديداته

كحلون- رامي الحمد الله- ارشيف

قناة عبرية : الحمدالله يلتقي كحلون الاحد القادم وهذا ما طلبه مبعوث ترامب

الأكثر قراءة اليوم

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

سياسة جديدة وغير مسبوقة.. الإعلام العبري: "الرد الفوري" معادلة حماس الخطيرة

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

توقع بانخفاض أسعار البندورة خلال الأيام القريبة القادمة

مي سليم تتزوج فنان شهير من هو؟ وما فارق العمر بينهما؟

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

فصائل المقاومة: استهدفنا 7 مواقع للاحتلال وتؤكد: "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

الاتصالات الفلسطينية