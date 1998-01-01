الرياض : بن سلمان يلتقي مبعوثي ترامب وغزة في صلب المحادثات

الرياض / وكالات /

إلتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمبعوثين الامريكيين لعملية السلام، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس الموكل بملف السلام في الشرق الأوسط - جاريد كوشنر.

وأفادت تقارير اسرائيلية أن مستشار الرئيس الأمريكي رفيع المستوى جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات حطا اليوم الأربعاء في السعودية والتقيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد طالت المحادثة بين الثلاثة التعاون الاقليمي المتزايد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما تحدثا عن ضرورة تقديم المساعدات الاغاثية لتخفيف الأزمة الانسانية في قطاع غزة، إضافة الى الجهود الأمريكية بقيادة إدارة ترامب لإحلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وتعتبر هذه الزيارة استمرارا لجولة المحادثات الإقليمية التي يقيمها غرينبلات وكوشنر، فقد اجتمعا أمس في عمان مع الملك عبد الله عاهل الأردن، وقبلها برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيان له عقب المحادثات في عمان "بناء على محادثات سابقة، فقد ناقش الثلاثة تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاردن والقضايا الاقليمية والوضع الانساني في غزة وجهود ادارة ترامب من اجل تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين".

ورجحت مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني أن المحادثات طالت أيضًا ما بات يعرف باسم صفقة القرن، والتي ناقشها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا في اليوم الذي سبقه.