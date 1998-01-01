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الاحتلال يهدم منزل الأسير قبها في برطعة

الخميس 21 يونيو 2018 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل الأسير قبها في برطعة



رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزل الأسير علاء راتب قبها (26 عاما) من بلدة برطعة جنوب غرب جنين المعزولة خلف الجدار العنصري.

وقالت  مصادر أمنية، بأن 20 آلية عسكرية اقتحمت برطعة، وداهمت منزل الأسير قبها الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس في شهر آذار الماضي بالقرب من بلدة يعبد على حاجز عسكري "مابودوثان"، للشروع بهدم المنزل.

وأضافت أن المنزل عبارة عن شقة سكنية يعيش فيها 12 فردا؛ في الطابق الثالث من عمارة تعود ملكيتها لوالده، ومساحتها 150 مترا مربعا.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت ذوي الأسير قبها قبل نحو أسبوعين إخطارا بهدم منزلهم.

#الاحتلال #هدم

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