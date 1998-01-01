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مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

الخميس 21 يونيو 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

قال  قائد قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية السابق إيال آيزنبرغ ان هناك خطورة كبيرة في  استمرار اطلاق الطائرات المشتعلة من قطاع غزة باتجاه اسرائيل .

وانتقد أيزنبرغ اليوم الخميس  مؤسسة الجيش الاسرائيلي قائلا : "قللنا من شأن هذه القضية عندما بدأت، كان من الممكن ويجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة".

وأضاف الضابط: "لا يوجد سبب للخوف من دخول غزة، وإذا استمرت حماس في التصعيد، فستجد الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة"...".

في اليومين الماضيين، قال جيش الاحتلال ان انخفاضا طرأ في عدد الطائرات الورقية التي تسببت في اشتعال الحرائق في التجمعات المحيطة بقطاع غزة.

وكان وزير الطاقة والعضو في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، يوفال شتاينتس قال في تصريحات الليلة " نحن في طريقنا لعملية الجرف الصامد 2" في اشارة منه للعدوان الذي كانت شنته اسرائيل على قطاع غزة

وتابع بأن "إسرائيل لا ترغب في التصعيد، ولكن يبدو أنها اصبحت أكثر اتجاها نحو تنفيذ عملية الجرف الصامد 2" في اشارة منه لنسخة جديدة من العدوان الواسع الذي كانت شنته اسرائيل على قطاع غزة عام 2014.

وأضاف شتاينتس قائلا "عندما نصل إلى هذه النقطة فستبدو العملية مختلفة".

#غزة #اجتياح #حماس

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