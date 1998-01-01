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قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا في الضفة والقدس

الخميس 21 يونيو 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا في الضفة والقدس



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، 19 مواطنًا، في أنحاء الضفة والقدس، بينهم صحفي، وعضو في اتحاد كرة القدم.

وذكر مراسل "القدس" أن قوات الاحتلال اعتقلت عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس نادي جبل الزيتون السابق عبدالله الكسواني فجر اليوم الخميس، بعد مداهمة منزله في بلدة الطور وسط القدس المحتلة.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال الكاتب الصحفي راسم عبيدات، وأبلغت نجله مالك في اتصال هاتفي بوجود محاكمة لوالده اليوم الخميس في محكمة الصلح.

يذكر ان الكاتب عبيدات كان ضمن المعتقلين المقدسيين الذين احتجزتهم الشرطة الاسرائيلية قبل يومين بسبب مشاركته بالاحتفال باليوم الوطني لروسيا.

وكانت مخابرات الاحتلال قدمت استدعاء لعبيدات للحضور الى شرطة المسكوبية عصر الاربعاء وأخطارا ثانيا للحضور صباح الخميس لكنها اعتقلته مساء أمس الأربعاء، واقتادته للتحقيق.

وعرف من بين المعتقلين في أنحاء الضفة:

١. خالد عبد الجليل الشريدة- نابلس

٢. ناصر مدحت الشلختي- نابلس

٣. جميل يعقوب عويس- اللبن الشرقية جنوب نابلس

٤. أحمد غسان ضراغمة- اللبن الشرقية

٥. محمدنعيم طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦. عدي زواهرة- بيت لحم/الكركفة

٧. حمادة سلهب- بيت لحم/الكركفة

٨. محمود زبون- بيت لحم/الكركفة

٩. محمد زبون- بيت لحم/الكركفة

١٠. عدي مخلوف- بيت لحم/الكركفة

١١. سامح سلهب- بيت لحم/ الكركفة

١٢. كريم إبراهيم أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

١٣. مهدي أبو ماريا- بيت أمر

#الاحتلال #اعتقال #الضفة

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