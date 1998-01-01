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حالة الطقس: جو صاف وبقاء الحرارة اعلى من معدلها السنوي بـدرجتين

الخميس 21 يونيو 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو صاف وبقاء الحرارة اعلى من معدلها السنوي بـدرجتين



رام الله - سما -

توقعت دائرة الارصاد الفلسطينية بان يكون طقس فلسطين اليوم الخميس صافيا ومعتدلاً في معظم المناطق ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

اما الرياح في طقس فلسطين فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون طقس فلسطين صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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