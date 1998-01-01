جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد جريح متأثراً باصابته في غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد جريح متأثراً باصابته في غزة



غزة / سما /

 اعلن مساء اليوم الاربعاء في خانيونس جنوب قطاع عن استشهاد شاب كان اصيب برصاص الاحتلال، ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة القدس.

وقالت عائلة الشاب محمد غسان أبو دقة (21 عاما) ان ابنها قد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خانيونس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأشارت إلى أنه يجري ترتيب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لنقل جثمانه إلى قطاع غزة.

هذا ولم تؤكد وزارة الصحة في غزة خبر استشهاد الشاب ابو دقة، حيث تنتظر عادةً وصول جثمان الشهيد للإعلان عن استشهاده.

#استشهاد #جريح #غزة

أخبار ذات صلة

الاحتلال - ارشيف

استشهاد طفل متأثراً باصابته في البيرة

محمد عنبر

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

ارشيفية

استشهاد الشاب عبدالله الشحري متأثراً بإصابته عصر اليوم شرق خانيونس

شهيد- ارشيف

استشهاد الشاب "ناجي غنيم" متأثراً بجراحٍ أصيب بها شرق رفح

شهيد الانتفاضية - ارشيف

استشهاد الشاب "ناصر العريني" متأثراً بجراحٍ أصيب بها شرق جباليا

عارف أبو رضوان

وفاة شاب متأثرا باصابته إثر انفجار أنبوبة غاز في مطعم بخانيونس

الأكثر قراءة اليوم

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

سياسة جديدة وغير مسبوقة.. الإعلام العبري: "الرد الفوري" معادلة حماس الخطيرة

﻿منافس اردوغان في انتخابات الرئاسة : أنا أصلي الجمعة كل يوم!

توقع بانخفاض أسعار البندورة خلال الأيام القريبة القادمة

مي سليم تتزوج فنان شهير من هو؟ وما فارق العمر بينهما؟

أسعار صرف العملات: ارتفاع طفيف آخر على سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

فصائل المقاومة: استهدفنا 7 مواقع الاحتلال وتؤكد: "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

الاتصالات الفلسطينية