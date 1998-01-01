استشهاد جريح متأثراً باصابته في غزة

غزة / سما /

اعلن مساء اليوم الاربعاء في خانيونس جنوب قطاع عن استشهاد شاب كان اصيب برصاص الاحتلال، ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة القدس.

وقالت عائلة الشاب محمد غسان أبو دقة (21 عاما) ان ابنها قد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خانيونس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأشارت إلى أنه يجري ترتيب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لنقل جثمانه إلى قطاع غزة.

هذا ولم تؤكد وزارة الصحة في غزة خبر استشهاد الشاب ابو دقة، حيث تنتظر عادةً وصول جثمان الشهيد للإعلان عن استشهاده.