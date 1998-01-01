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رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

الأربعاء 20 يونيو 2018 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟



وكالات

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن "المغاربة قدموا أداء بطوليا أمام منتخب بلاده"، في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء برسم مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم في روسيا.


وأضاف النجم البرتغالي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة البرتغال والمغرب، أنه "لم يكن يتوقع هذا الأداء من أسود الأطلس"، الذين خسرو بهدف وحيد سجله رونالدو في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

وحصل رونالدو على جائزة رجل مباراة المغرب والبرتغال بعدما أحرز هدفا في الدقائق الأولى ليتصدر ترتيب هدافي المونديال حتى الآن بـ 4 أهداف.

وتابع رونالدو: "المغرب منتخب قوي بحثنا عن تفادي أي مشاكل خلال المباراة ونحن نفكر في كل مباراة على حدة، وهدفنا بالطبع المنافسة على اللقب".

وأكد هداف البرتغال التاريخي أنه "سعيد بجائزة رجل المباراة لكني أهتم أكثر بالحصول على النقاط الثلاث"، مضيفا أنه "لا يهتم بتصدر قائمة هدافي كأس العالم، وأن الأهم هو التقدم بخطى ثابتة في البطولة".

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 4 نقاط من تعادل مع إسبانيا، وفوز على المغرب.

#رونالدو #منتخب المغرب

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