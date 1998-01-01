السعودية تخسر أمام الأوروغواي بهدف وحيد (شاهد)

وكالات

خسر المنتخب السعودي مباراته الثانية في بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا أمام منتخب الأوروغواي الذي هزم مصر في المباراة السابقة.



وأضاف خسارة مباراة الجولة الثانية في المجموعة الأولى إلى الخسارة القاسية أمام روسيا في افتتاح المونديال، ليغادر بشكل رسمي البطولة رفقة المنتخب المصري من نفس المجموعة.



وسجل الهدف نجم برشلونة الإسباني لويس سواريز في الدقيقة 23 من عمر اللقاء في المباراة رقم 100 له بقميص منتخب بلاده.



وظهر المنتخب السعودي بأداء أفضل في هذه المواجهة مغاير لما قدمه أمام روسيا في مباراة افتتاح كأس العالم 2018.

ويحتل منتخب الأوروغواي وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الروسي المتصدر، بينما يقبع المنتخب السعودي في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.