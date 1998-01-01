بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

وكالات

نشب إشتباك وعراك بالأيدي بين مشجعين مغربيين وآخرين رفعوا العلم الاسرائيلي على مدرجات ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، الذي جرت عليه المباراة الثانية للمنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد حمل توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

وخلال المباراة التي جرت عصر اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم، شوهد رفع علم إسرائيل في المدرجات التي احتضنت المشجعين المغاربة، في استفزاز للمشجعين المغربيين.

وسرعان ما تدخل بعض المشجعين المغربيين وحالوا دون رفع العلم الإسرائيلي، وتطوّرت مشادة واشتباك بالأيدي في المدرجات وقد رصدته الكاميرات.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها. وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد أربعة أهداف، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أبرز هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.