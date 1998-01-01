كحلون : حماس تهدف إلى توريط اسرائيل أمام المجتمع الدولي

وكالات

قال وزير المالية موشي كحلون خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاقتصاد والصناعة السنوي بأنه لا يجب على اسرائيل أن تسلم في الوضع الحالي في غزة ، بما في ذلك استمرار اطلاق الصواريخ تجاه بلدات غلاف غزة .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد أوضح كحلون أيضا في كلمته بأن هدف حماس الوحيد من وراء اطلاق الصواريخ والسماح بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه الاراضي الاسرائيلية ، هو توريط اسرائيل أمام المجتمع الدولي ، وخاصة من خلال اللجوء إلى استغلال الأطفال والمدنيين في الحراك الجاري على الحدود مع قطاع غزة ، الأمر الذي قد يجر اسرائيل لأماكن خارجة عن جدول العمل اليومي لهم ولنا .