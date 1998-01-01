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الاردن: وقفة احتجاجية للمطالبة برفع "العقوبات" عن غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: وقفة احتجاجية للمطالبة برفع "العقوبات" عن غزة



عمان / وكالات /

نظم نشطاء حراك "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان؛ للمطالبة بإلغاء الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وجاءت هذه الوقفة ضمن سلسلة وقفات احتجاجية في فلسطين والشتات، بعد دعوات اطلاقها الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " ندعو جميع أبناء الشعب الأردني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية #ارفعوا_العقوبات أمام سفارة السلطة الفلسطينية".

وتضمنت الدعوات مطالبة السلطة الفلسطينية "التنديد بالقمع الذي تعرض له ابناء شعبنا في الضفة أثناء حراكهم السلمي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية".

#الاردن #عقوبات #غزة

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