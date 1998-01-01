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طالبوا بوقف التنسيق الامني وهتفوا لكتائب القسام

العشرات يتظاهرون في بيت لحم لرفع العقوبات عن قطاع غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات يتظاهرون في بيت لحم لرفع العقوبات عن قطاع غزة



بيت لحم / سما/


تظاهر عشرات المواطنين ونشطاء حقوق الانسان ووجهاء من محافظة بيت لحم في منطقة باب الزقاق وسط حضور صحفي مكثف، مطالبين برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون يافظات تطالب بوقف العقوبات منها "ارفعوا العقوبات" و"الي بتصاوب على السياج كيف نقطع عنه العلاج" وغيرها من الشعارات المساندة لابناء قطاع غزة، مؤكدين سلمية التظاهرة.
وطالب المتظاهرون بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لاعتداءات اسرائيلية متواصلة.
وهتف المتظاهرون لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف، كما هتفوا للمقاومة المسلحة ورفضوا المقاومة السلمية.
واكدت مراسلة "سما" ان الشرطة انسحبت من الشارع حيث الوقفة التضامنية وبقي فقط افراد شرطة المرور لتنظيم حركة السير.
واكد قائد شرطة محافظة بيت لحم العقيد علاء الشلبي ان الشرطة لن تتدخل في التظاهرة لان حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، طالما ان المتظاهرين ملتزمون بالقانون ولا يعتدون على املاك الاخرين فيما قام افراد الشرطة بتوزيع المياه الباردة على المتظاهرين في الوقفة التضامنية.
 



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