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مجددا.. طيران الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية والحرائق مستمرة بغلاف غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا.. طيران الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية والحرائق مستمرة بغلاف غزة



غزة / سما /

كررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة استهدافها لمطلقي الطائرات الورقية الحارقة تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية منذ ظهر اليوم 3 صواريخ تحذيرية تجاه 3 مجموعات لشبان من اطلقوا الطائرات الورقية الحارقة، وذلك لمرتين شرق مخيم البريج وثالثة شرق مدينة غزة.

ولم توقع الغارات الإسرائيلية أي إصابات والتي يتم إطلاق صواريخها بالقرب من الشبان في محاولة لمنعهم من إطلاق تلك الطائرات الورقية البسيطة التي باتت تؤرق الاحتلال وأمنه وكذلك السياسيين الذين يطالبون باغتيال مطلقيها.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه اندلاع الحرائق في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل تلك الطائرات الحارقة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن عدة حرائق شبت في كيبوتسات ومستوطنات محاذية لحدود القطاع. مشيرةً إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد تلك الحرائق.

وبلغت الحرائق أكثر من 12 حريقا حتىعصر اليوم، فيما أظهرت وسائل الإعلام العبرية صورا لطائرات لم تتسبب بأي حرائق نتيجة سقوطها في مناطق يابسة وليست زراعية.

#الاحتلال #الطائرات الورقية #حرائق #غزة

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