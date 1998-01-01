ائتلاف الشيخ ياسين يختتم مشاريع رمضان بمهرجان للأطفال

اختتم ائتلاف الشيخ ياسين مشاريع رمضان الخيرية في قطاع غزة بمهرجان ترفيهي للاطفال نظمه في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووزع الائتلاف في الفعالية التي شارك بها الف وخمسمئة طفل مع ذويهم هدايا قيمة على الاطفال الذين حضروا الاحتفال وسط سعادة غامرة على المشاركين.

وكان الائتلاف قد نظم مشاريع عدة خلال شهر رمضان المبارك شملت تقديم افطارات وسحور للفقراء والمحتاجين , حيث تم توزيع المئات من وجبات الطعام على الصائمين .

وخلال الشهر الكريم نفذ أئتلاف الشيخ ياسين مشرع السلة الغذائية حيث اعتمدت هذه السلة على الدقيق والزيت للاسر المحتاجة في قطاع غزة كما تم توزيع سلة خضار ولحوم على الاسر المتعففة تحت عنوان لقمة يوم لأسرة متعففة.

كما نفذ الائتلاف مشروع المساعدات النقدية على الاسر الصابرة في فلسطين وقد غطى هذا المشروع مئات الاسر وكان التوزيع حسب حجم الاسرة وعدد افرادها.

وأشرفت لجان المتطوعين على اختيار الاسر الاكثر حاجة للاستفادة من هذا المشروع.

بدوره أعرب الشيخ عبد الحكيم الصفريوي رئيس ائتلاف الشيخ ياسين عن بالغ سعادته لنجاح مشروع دعم الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن كل ما قدمه الائتلاف يأتي في اطار واجبه تجاه القضية الفلسطينية.

ووجه الصفريوي الشكر والتقدير لاهل فلسطين الصابرين والى اهل الاحسان والعطاء الذين ساهموا في هذه الانشطة الخيرية في رمضان.

بدورهم عبر عشرات المستفيدين من المشاريع الخيرية عن شكرهم البالغ لائتلاف الشيخ ياسين ، مؤكدين أن ما قدمه الائتلاف رسم البسمة على شفاه اطفالهم خلال الشهر الكريم.