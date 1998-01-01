الحايك يثمن جهود مصر بتخفيف حصار غزة وفتح معبر رفح حتى اشعار أخر

غزة / سما /

ثمن رئيس جمعية رجال الاعمال بقطاع غزة علي الحايك اليوم الاربعاء الجهود المسئولة لجمهورية مصر العربية في التخفيف من حجم المعاناة الانسانية بقطاع غزة من خلال تمديد فتح معبر رفح حتى إشعار أخر، رغم الظروف الامنية التي تشهدها سيناء.

وشكر الحايك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعة الاحتياجات الانسانية في قطاع غزة، مطالباً القيادة المصرية بمواصلة مسيرتها الداعمة لغزة, والعمل على استمرار فتح معبر رفح البري وفق ما يتناسب مع ظروفها الأمنية .

واعتبر الحايك التسهيلات المصرية المتواصلة للمسافرين بأنها جزء من مسئولية مصر التاريخية تجاه غزة مطالباً بمزيد من الخطوات الاقتصادية لتخفيف وطأة الحصار الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 12 عاماً.

وقال الحايك" نؤكد على أهمية الدور القومي لمصر لمساندة القضية الفلسطينية، وأن فتح معبر رفح وإطلاق التبادل التجاري بين مصر والقطاع سيعزز من صمود شعبنا على أرضه في ظل المؤامرات الساعية لتقويض القضية ، كون ذلك سيحرم الاحتلال من ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني الساعي للعيش بسلام كباقي شعوب العالم".

وأشار إلى أن ما تقوم به مصر من رفد القطاع المحاصر ببعض المواد اللازمة لتعزيز صمود المواطنين, يأتي في سياق تخفيف الحصار عن غزة وإصراراها على رفع المعاناة عن سكان القطاع، مؤكداً على رغبة القطاع الخاص بغزة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب المصري.