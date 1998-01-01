الشرطة تكشف ملابسات سرقة منزل في نابلس

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة منزل بمبلغ 43 ألف شيقل ودفاتر شكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة في نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين حول تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مبلغ مالي 43 ألف شيقل ودفاترشيكات بنكية بمبالغ مختلفة، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان وقامت بعمل كشف ومعاينة وجمع الأدلة من مسرح الجريمة حيث تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وهو من احد أصحاب السوابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به اصولا، وتم إحضاره إلى مديرية الشرطة وبسماع أقواله افاد انه قام بعملية السرقة .

وأكد البيان، انه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا