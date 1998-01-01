جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف ملابسات سرقة منزل في نابلس

الأربعاء 20 يونيو 2018 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة منزل بمبلغ 43 ألف شيقل ودفاتر شكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة في نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين حول تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مبلغ مالي 43 ألف شيقل ودفاترشيكات بنكية بمبالغ مختلفة، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان وقامت بعمل كشف ومعاينة وجمع الأدلة من مسرح الجريمة حيث تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وهو من احد أصحاب السوابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به اصولا، وتم إحضاره إلى مديرية الشرطة وبسماع أقواله افاد انه قام بعملية السرقة .

وأكد البيان، انه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا 

 
#الشرطة

أخبار ذات صلة

سرقة 200 الف دولار من منزل متسولة فلسطينية

ناصر دواني

شرطة دبي تكشف ملابسات مقتل رجل الأعمال الفلسطيني ناصر دواني وتضبط ‏⁧‫الجاني

الفتى محمد حسان التوم

غزة:الشرطة توضح ملابسات مقتل فتى على يد افراد قوة امنية

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار على مواطن في شارع البحر وسط القطاع

العالم فادي البطش

الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال العالم فادي البطش

شنق - ارشيفية

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب وجد مشنوقا شرق نابلس

الأكثر قراءة اليوم

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان دفاعا عن اسرائيل

﻿منافس اردوغان في انتخابات الرئاسة : أنا أصلي الجمعة كل يوم!

هزيمة قاسية لمصر أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة: استهدفنا مواقع الاحتلال وتؤكد "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

الاتصالات الفلسطينية