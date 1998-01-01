فصائل المقاومة: استهدفنا مواقع الاحتلال وتؤكد "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن معادلة القصف بالقصف، ولن تسمع للاحتلال برفع معادلاته العدوانية على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الفصائل في بيان مشترك، مساء اليوم الأربعاء، أن قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عدوان على غزة، وستدفع ثمن عنجهيتها.

وأوضحت أن كل محاولات الاحتلال البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد شعبنا إصراراً على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء الاحتلال وغطرسته.

وأضافت الفصائل :"ستظل مقاومتنا وسلاحنا الدرع الحامي والحصن الحصين لشعبنا أمام كل عدوان، وإن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليلٍ على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".