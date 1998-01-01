جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القصف بالقصف

فصائل المقاومة: استهدفنا مواقع الاحتلال وتؤكد "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"

الأربعاء 20 يونيو 2018 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: استهدفنا مواقع الاحتلال وتؤكد "قيادة العدو ستدفع ثمن العدوان"



غزة / سما /

شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن معادلة القصف بالقصف، ولن تسمع للاحتلال برفع معادلاته العدوانية على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الفصائل في بيان مشترك، مساء اليوم الأربعاء، أن قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عدوان على غزة، وستدفع ثمن عنجهيتها.

وأوضحت أن كل محاولات الاحتلال البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد شعبنا إصراراً على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء الاحتلال وغطرسته.

وأضافت الفصائل :"ستظل مقاومتنا وسلاحنا الدرع الحامي والحصن الحصين لشعبنا أمام كل عدوان، وإن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليلٍ على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".

#فصائل المقاومة #غرفة عمليات #الاحتلال #العدوان

أخبار ذات صلة

المقاومة الفلسطينية - ارشيف

فصائل المقاومة : الاحتلال يتحمل نتائج مسؤولية اغتيال المحرر "فقهاء"

القسام

"القسام": مواقع الاحتلال العسكرية لن تحمي جنوده من المقاومة

حماس : الاحتلال يقوم بلعبة خطيرة ومكشوفة باستهدافه مواقع المقاومة

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

حماس اسرائيل

قيادة وبرنامج سياسي جديدان لـ "حماس": دولة على أراضي 67..ومشعل يدعم "هنية"

القسام

"القسّام" يقترح على قيادة حماس إحداث "فراغ سياسي وأمني" بغزة

الأكثر قراءة اليوم

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان دفاعا عن اسرائيل

﻿منافس اردوغان في انتخابات الرئاسة : أنا أصلي الجمعة كل يوم!

هزيمة قاسية لمصر أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

الاتصالات الفلسطينية