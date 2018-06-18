جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنتي الداخلية والرقابة بتشريعي غزة تعقدان جلسة استماع حول " أحداث السرايا"

الأربعاء 20 يونيو 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنتي الداخلية والرقابة بتشريعي غزة تعقدان جلسة استماع حول " أحداث السرايا"



غزة / سما/

عقدت لجنتا الداخلية والرقابة بتشريعي غزة جلسة استماع لقوى الأمن التابع لحماس اللواء توفيق أبو النعيم وبحضور مدير شرطة حماس اللواء تيسير البطش ورئيس جهاز مخابرات حماس العميد محمد دبابش. في الأحداث المؤسفة التي  حصلت يوم الإثنين الماضي الموافق 18/06/2018م أثناء الفعالية التي نظمها تجمع الأسرى في ساحة السرايا بمدينة غزة ، رفضا للإقسام واحتجاجا على الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة ضد غزة، مستمعةً منهم حول كافة الإجراءات المتخذة من قبل داخلية حماس   قبل وأثناء الفعالية، واطلعت على حجم التنسيق المباشر والذي استمر على مدار الساعة بين أجهزة أمن حماس ومنسقي الفعالية وذلك لضمان إنجاحها.

واستنكرت اللجنتان ما جرى خلال هذه الفعالية معتبرةً إياه مخالفاً للقانون والأعراف الوطنية في حرية التجمع والتعبير عن الرأي.

و طالبت اللجنتان داخلية حماس بصفتها الجهة الرسمية المختصة بإجراء تحقيق فوري نزيه وشفاف حول ما جرى، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية، ومن ثم رفع تقرير للمجلس التشريعي حول نتائج التحقيق.


أخبار ذات صلة

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

فتح

فتح تحدد "السرايا" سابقا في غزة مكانا لإحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات

الأسرى والمحررين: عناصر أمنية بلباس مدني اعتدت على "حراك السرايا" بغزة

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة اخبار الامن في غزة واي تصريحات لحماس حول اعتداء "السرايا"

أبو نعيم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

الكابينت

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

الأكثر قراءة اليوم

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان دفاعا عن اسرائيل

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

الاتصالات الفلسطينية