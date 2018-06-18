لجنتي الداخلية والرقابة بتشريعي غزة تعقدان جلسة استماع حول " أحداث السرايا"

غزة / سما/

عقدت لجنتا الداخلية والرقابة بتشريعي غزة جلسة استماع لقوى الأمن التابع لحماس اللواء توفيق أبو النعيم وبحضور مدير شرطة حماس اللواء تيسير البطش ورئيس جهاز مخابرات حماس العميد محمد دبابش. في الأحداث المؤسفة التي حصلت يوم الإثنين الماضي الموافق 18/06/2018م أثناء الفعالية التي نظمها تجمع الأسرى في ساحة السرايا بمدينة غزة ، رفضا للإقسام واحتجاجا على الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة ضد غزة، مستمعةً منهم حول كافة الإجراءات المتخذة من قبل داخلية حماس قبل وأثناء الفعالية، واطلعت على حجم التنسيق المباشر والذي استمر على مدار الساعة بين أجهزة أمن حماس ومنسقي الفعالية وذلك لضمان إنجاحها.

واستنكرت اللجنتان ما جرى خلال هذه الفعالية معتبرةً إياه مخالفاً للقانون والأعراف الوطنية في حرية التجمع والتعبير عن الرأي.

و طالبت اللجنتان داخلية حماس بصفتها الجهة الرسمية المختصة بإجراء تحقيق فوري نزيه وشفاف حول ما جرى، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية، ومن ثم رفع تقرير للمجلس التشريعي حول نتائج التحقيق.