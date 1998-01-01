جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص على مفرق "عصيون" شمال الخليل

الأربعاء 20 يونيو 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب شابا بالرصاص على مفرق "عصيون" شمال الخليل



رام الله / سما /

 أصيب، اليوم الأربعاء، شاب بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق النار على مركبته، على مفرق "عصيون" شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال المتمركزين على مفرق عصيون الرابط بين محافظتي الخليل وبيت لحم أطلقوا النار صوب مركبة فلسطينية، ما أدى الى إصابة الشاب أحمد ناصر ثوابتة (27 عاما) برصاصة في الظهر، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

وأفاد مراسلنا، بأن  قوات الاحتلال اغلقت مداخل بلدات بيت فجار، وأم سلمونة، وتقوع، وتقوم في هذه الأثناء بتفتيش المركبات.

#الاحتلال #شاب #الخليل

أخبار ذات صلة

وحيد ابو ماريا - ارشيف

الجهاد : اطلاق "وقائي الخليل" النار على القيادي "ابو ماريا" حادث خطير والسلطة تتحمل النتائج

غزة - ارشيف

صواريخ من غزة على"ساحل عسقلان" والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال القطاع

البزم- ارشيف

غزة: وزارة الداخلية تنفي إعادة حاجز أمني قرب معبر "إيرز" شمال القطاع

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

الأكثر قراءة اليوم

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

المركز الفلسطيني : عناصر خرجت من مسجد بالزي المدني قمعت مسيرة الاسرى بغزة

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

الاتصالات الفلسطينية