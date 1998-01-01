الاحتلال يصيب شابا بالرصاص على مفرق "عصيون" شمال الخليل

رام الله / سما /

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق النار على مركبته، على مفرق "عصيون" شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال المتمركزين على مفرق عصيون الرابط بين محافظتي الخليل وبيت لحم أطلقوا النار صوب مركبة فلسطينية، ما أدى الى إصابة الشاب أحمد ناصر ثوابتة (27 عاما) برصاصة في الظهر، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اغلقت مداخل بلدات بيت فجار، وأم سلمونة، وتقوع، وتقوم في هذه الأثناء بتفتيش المركبات.