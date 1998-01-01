5 علامات على وجود أزمة ثقة في الشريك.. احذريها

وكالات / سما /

الثقة هي العنصر الأساسي في أي علاقة حب ناجحة، لهذا إذا قلّت الثقة بين طرفي العلاقة فهذا إنذار بوجود خطر حقيقي يهدد استكمال هذه العلاقة.

ولهذا سنقدم لكِ اليوم العلامات التي تدل على عدم ثقتك في الشريك لتبدئي في حل المشكلة.

– فضول نحو جواله:

من أولى العلامات التي تدل على وجود أزمة ثقة تشعرين بها تجاه الشريك أن تجدي نفسك تميلين لاختلاس نظرات نحو جواله، خاصة أثناء استخدامه لأحد تطبيقات الدردشة، وهذا يعني أن لديكِ شكًّا أنه قد يكون على تواصل مع أحد غيرك.

فإذا شعرت بهذا النوع من الفضول حاولي إصلاح الأمر حتى لا يتطور أكثر من ذلك.

– التحري في ماضيه:

ما حدث قد حدث، ومن كان في حياته قد ذهب، ولكن هذا الكلام لا يقنعك وهذا لأن هناك أزمة ثقة بينكِ وبين الشريك وهذا ما يجعلك تتحرين في ماضيه، وتحاولين الكشف عن حبيباته السابقات، والتأكد من كونه لم يعد على تواصل معهن.

وهذا بسبب عدم ثقتك به، وعدم شعورك أنكِ المرأة الوحيدة فتجدين نفسك منساقة للبحث في ماضيه، لعلك تجدين إجابة.