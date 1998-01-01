لهذا السبب لا تستخدم المناشف القديمة في المطبخ

وكالات / سما /

حذر باحثون وخبراء في مجال الصحة من استخدام المناشف القديمة في تجفيف الأطباق أو تنظيف أسطح المطبخ، نظراً لأنها قد تؤدي إلى انتشار التسمم الغذائي.

ووجد الباحثون في جامعة موكا في موريشيوس أن نصف المناشف التي تم تحليلها كانت تحتوي على بكتيريا مثل “إي كولاي” السامة والقاتلة بسبب استخدام المناشف لأغراض عدة منها تجفيف الأواني أو الأيدي أو حمل الأواني الساخنة أو مسح الأسطح.

وقام الباحثون بتحليل 100 منشفة بعد شهر من الاستخدام ووجدوا أن البكتيريا الضارة تنمو بداخل هذه المناشف بنسبة تصل إلى 49%، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.