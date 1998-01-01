سياسة جديدة وغير مسبوقة.. الإعلام العبري: "الرد الفوري" معادلة حماس الخطيرة

وكالات / سما /

تناولت معظم وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم حالة التصعيد في جنوب البلاد، ففي كل جولة يسيطر على أبرز عناوين الصحف الإسرائيلي تناولها إنجازات سلاح الجو ونوعية الأهداف التي أصابتها صواريخه، لكن هذه المرة تناول الإعلام العبري حجم الرد الغير مسبوق من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ونجاحها في فرض معادلة "الرد الفوري" وفق ما وصفته صحيفة "يديعوت العبرية".

فمنذ اللحظة الأولى التي أغارت فيها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع تتبع لفصائل المقاومة في غزة، دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق مستوطنات غلاف غزة، وفُعِلت صواريخ القبة الحديدة في محاولها منها لاعتراض صواريخ وقذائف الهاون المنطلقة من القطاع صوب الغلاف.

وتعقيباً على سرعة الرد، وزيادة كمية النار من قبل الفصائل في غزة، كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية صباح الأربعاء أن معادلة حماس الجديدة تعني إطلاق الصواريخ بشكل فوري بعد أي هجوم إسرائيلي على القطاع.

وأضافت الصحيفة أن "حماس تعتقد أن إسرائيل ليست مهتمة بالحرب في الجنوب، لذلك تبنت سياسة جديدة وغير مسبوقة تمثلت بإطلاقها الصواريخ مباشرة بعد كل ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة".

من جانبه قال مراسل القناة العبرية (كان) "جال بيرجر": إنه وفي أقل من شهر يعودون إلى نفس النقطة: "حماس تقصف، الجيش يرد، حماس ترد، الجيش يقصف، وعلى الأرض غيرت حماس المعادلة، القصف برد وبقصف".

فيما كتب المحلل العسكري الإسرائيلي "يوسي يهوشاع" إن "القصة بسيطة للغاية: القوات الإسرائيلية غيرت المعادلة بعد ظاهرة الطائرات الورقية تدفيع ثمن ومهاجمة أهداف حماس، حماس لا تقبل ذلك: "أنت تطلق النار، وأنا أطلق النار".

فيما رأت "القناة 14 العبرية" أن "إسرائيل" حاولت خلق حالة من الردع في قطاع غزة؛ فردت المقاومة وغيرت قواعد اللعب.

ويرى محللون إسرائيليون وكتاب أن حالة المد والجزر بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ستبقى رهينة أسوار المجلس الأمني المصغر "الكابينت"، إلى أن يعطي تعليمات واضحة للجيش بخوض غمار معركة جديدة في قطاع غزة لا يعرف أحد نتائجها، ومن الذي سيتراجع أولاً".