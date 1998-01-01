"القدس المفتوحة" وكلية إنسان توقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيسها أ. د. يونس عمرو، وكلية "إنسان" العاملة في طمرة بالداخل الفلسطيني ممثلة برئيسها أ. طلال محمد عواد، يوم الأربعاء الموافق ‏20‏/06‏/2018م، اتفاقية في مجال التعاون الأكاديمي بين الطرفين. ووقعت الاتفاقية في مكتب رئيس جامعة القدس المفتوحة بمدينة رام الله، بحضور أ. محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي وعضو (الكنيست) السابق، ود. يونس أبو الهيجا من كلية إنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون على تقديم خدمات التعليم الجامعي لطلبة مناطق الداخل الفلسطيني في التخصصات المتاحة لدى الجامعة. وبموجب الاتفاقية ستجري أعمال تدريس الطلبة والامتحانات وفق أسلوب التعليم المفتوح، ويلتزم الطلبة بالخطط والمناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة بتخصصاتها المختلفة.

وقال أ. د. يونس عمرو على هامش توقيع الاتفاقية: "إن الهدف من هذا التعاون هو دعم أهلنا وإخوتنا في الداخل بتوفير التعليم لهم في أروقة جامعة القدس المفتوحة بالضفة الغربية، وإن العلاقة مع إخواننا بالداخل الفلسطيني علاقة عضوية، ونحن نعمل وفق ما هو متاح لنا من أجل مساعدة أبناء شعبنا".

وأشار أ. د. عمرو إلى أن جامعة القدس المفتوحة تساوي في تعاملها طلبة الداخل بطلبة الضفة الغربية وقطاع غزة، يقول: "فجميعنا أبناء شعب واحد، وثمة قرار في (التعليم العالي) يفيد بأن رسوم التعليم متساوية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني".

إلى ذلك، قال أ. عواد إن شعبنا الفلسطيني شعب واحد تربطه الآلام والآمال، وإن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل المسيرة العلمية وتسييرها، وهي مسيرة وطنية بالأساس.

من جهته، بين أ. كنعان أن آلاف الطلبة يدرسون في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، وهذا يسهم في تثبيت أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضيهم، موضحاً أن ثمة ضرورة في أن تتبنى الجامعات الفلسطينية بعض التخصصات التي يحتاجها أبناء الداخل لخدمة مجتمعهم.

حضر توقيع الاتفاقية من الجامعة: أ. د. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وأ. د. جمال إبراهيم عميد التسجيل والقبول، ود. آلاء الشخشير مساعدة الرئيس لشؤون المتابعة، ود. سلامة سالم مدير فرع طولكرم، ود. عميد بدر مساعد عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، ود. نبيل المغربي مساعد عميد كلية العلوم التربوية.