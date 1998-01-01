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جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة



القدس المحتلة / سما /

أبدى كبار قادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استعدادهم للدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد التصعيد الليلة الماضية.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن ذلك جاء بعد تقييم أمني أجري في ساعة مبكرة من صباح اليوم بحضور رئيس الأركان غادي آيزنكوت.

وأكد آيزنكوت على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في حال استمرت حماس بإطلاق الصواريخ والقذائف. مشددًا على أن الجيش لن يسمح لحماس بتغيير قواعد اللعبة. كما وصفها.

واعتبر ضباط الجيش أن حماس أخطأت في تقديراتها بأن إسرائيل لن ترد وستصمت على ما يجري. مؤكدين أن إسرائيل لن تسمح باستمرار تعرض المستوطنات للصواريخ والقذائف وكذلك الطائرات الورقية والبلالين الحارقة حتى ولو كان ذلك على حساب الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال أحد كبار الضباط في المنطقة الجنوبية إن حماس لن تكون قادرة على خلق معادلات جديدة. مشيرًا إلى أن حماس تخطئ في قراءة الواقع وتحلل الوضع بشكل سيء.

وأشار الضابط إلى أن الجيش أكمل مؤخرًا استعدادات كافة وحداته للهجوم والدفاع في قطاع غزة.

وأضاف "إذا اعتقدت حماس أن إسرائيل ستتردد في الدخول بصراع عسكري فهي خاطئة". مشيرًا إلى أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات بما في ذلك عملية واسعة النطاق في كل أنحاء قطاع غزة.

وقالت القناة الثانية إنه وفي نهاية التقييم، أجمع قادة الجيش على أنه لن يسمح لحماس بالاستمرار في خلق قواعد جديدة وتغيير قواعد اللعبة والمعادلة الموجودة بغزة، وأنه إذا استمرت في محاولاتها هذه فإنه هناك خطوات سيعمل عليها الجيش ومنها الاغتيالات.

#جيش الاحتلال #عملية #غزة

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