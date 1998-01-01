الاحتلال يغلق طريق زراعي شمال سلفيت

سلفيت / سما /

اغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم طريق زراعي يقع الى الشمال الغربي من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية.

وقال مزارعون انهم تفاجئوا صباح اليوم بقيام جيش الاحتلال باغلاق الطريق الزراعي الوحيد في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس بوابة حديدة واقفالها بشكل محكم.

بدوره افاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان الطريق الزراعي يخدم عشرات المزارعين من سلفيت وبلدتي حارس وكفل حارس.

واضاف ان اغلاق الطريق يهدف لطرد المزارعين من اراضيهم وتهجيرهم لتوسعة مستوطنة "اريئيل" باتجاه الغرب على حساب اراضي المزارعين.

واكد معالي ان سلطات الاحتلال سبق وجرفت مناطق واسعة في جبال شمال وغرب سلفيت بهدف جعل مستوطنة"اريئيل" عاصمة "السامرة" كما زعم العديد من قادة الاحتلال، وهو ما يخال فالقانون الدولي الانساني.