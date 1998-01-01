الاحتلال يخطر بوقف بناء منزلين قيد الإنشاء جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف بناء منزلين قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال يرافقها موظفين من "الإدارة المدنية" اقتحموا منطقة " أبو سود" غرب البلدة، وسلموا المواطن يوسف عبد موسى إخطارا بوقف البناء في منزله الذي هو قيد الإنشاء، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأضاف ان تلك القوات أخطرت بوقف البناء في إسكان قيد الإنشاء في منطقة البالوع وسط البلدة، يعود للمواطن عبد الحي شحدة صبيح، بحجة عدم الترخيص.

وأشار صلاح إلى أن بلدة الخضر تتعرض منذ فترة لهجمة عنيفة من قبل قوات الاحتلال، تمثلت بسلب الأراضي، وإخطارات متكررة بوقف البناء.