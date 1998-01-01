جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بوقف بناء منزلين قيد الإنشاء جنوب بيت لحم

الأربعاء 20 يونيو 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف بناء منزلين قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال يرافقها موظفين من "الإدارة المدنية" اقتحموا منطقة " أبو سود" غرب البلدة، وسلموا المواطن يوسف عبد موسى إخطارا بوقف البناء في منزله الذي هو قيد الإنشاء، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأضاف ان تلك القوات أخطرت بوقف البناء في إسكان قيد الإنشاء في منطقة البالوع وسط البلدة، يعود للمواطن عبد الحي شحدة صبيح، بحجة عدم الترخيص.

وأشار صلاح إلى أن بلدة الخضر تتعرض منذ فترة لهجمة عنيفة من قبل قوات الاحتلال، تمثلت بسلب الأراضي، وإخطارات متكررة بوقف البناء.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

ام ناصر ابو حميد خنساء فلسطين - ارشيف

رام الله : الاحتلال يخطر بهدم منزل "خنساء فلسطين" في مخيم الأمعري

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

نفق سرايا القدس - غزة

رسمياً.. الاحتلال يعلن تفجير النفق بالكامل واستئناف بناء الجدار

تقرير : الاحتلال صادق على بناء أكثر من 19000 وحدة استيطانية في القدس خلال 2016

حدود غزة

الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

صور.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم بدعوى محاولة طعن

الأكثر قراءة اليوم

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

المركز الفلسطيني : عناصر خرجت من مسجد بالزي المدني قمعت مسيرة الاسرى بغزة

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الأخبار الرئيسية

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

قصف غزة -ارشيفية

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية