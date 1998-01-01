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مي سليم تتزوج فنان شهير من هو؟ وما فارق العمر بينهما؟

الأربعاء 20 يونيو 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مي سليم تتزوج فنان شهير من هو؟ وما فارق العمر بينهما؟



وكالات / سما /

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الفنانة مي سليم إستعدادها للزواج غدًا من الفنان وليد فواز، والذي شاركها في بطولة مسلسل "الرحلة"، حيث أكدت أنه سيتم عقد القرآن بأحد مكاتب توثيق الزواج ثم ستقيم حفل زفاف ضخم خلال الفترة القادمة .

وقد بدأت قصة حب النجمين خلال تصوير مسلسل "الرحلة" والذي عُرض خلال شهر رمضان ولكنهما نجحا في إخفائها على الجمهور وعلى الوسط الفني والإعلامي .

الغريب أن هذا الإعلان جاء بعد أيام من إنتشار شائعة زواج مي سليم من محمد كيلاني والتي عبرت مي عن غضبها الشديد من إنتشارها دون الرجوع للتأكد من مدى صحتها .

وما لا يعرفه الكثير أن فرق العمر بين النجمين هو أربع سنوات ، فمي تبلغ من العمر 34 عامًا بينما يبلغ وليد فواز من العمر 38 عامًا .

يذكر أن هذه الزيجة الثانية لمي سليم حيث سبق لها الزواج منذ سنوات طويلة من رجل الأعمال علي الرفاعي، وتم الإنفصال بعد شهور من إنجاب إبنتها لي لي .

سليم

#مي سليم

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