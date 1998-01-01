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عمرو دياب مع دينا الشربيني في موسكو

الأربعاء 20 يونيو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب مع دينا الشربيني في موسكو



عالم الفن

تداول جمهور المطرب المصري، عمرو دياب، فيديو جديد له، من حفله الأخير في العاصمة الروسية موسكو، مع الممثلة المصرية الشابة، دينا الشربيني.

ويظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "نور العين"، برفقة دينا الشربيني، التي أمسكت بميكروفون آخر للغناء معه، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حول علاقتهما.

كذلك تداول معجبو عمرو دياب فيديو آخر له من الحفل، وهو يغازل دينا الشربيني، التي كانت واقفة بين الحضور، بالغناء لها: "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، وهو ما جعلها تشعر بالخجل.

وسبق لعمرو دياب ودينا الشربيني أن نفيا أن أغنية "يا أجمل عيون" تكون موجهة لها، وذلك لأن برج حظها هو الحوت.

يذكر أن علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، يحوم حولها الكثير من التساؤلات من جانب معجبيهما، بسبب انتشار صور وأنباء تجمعهما سويا منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017، وكان آخرها في شهر أبريل/ نيسان، عندما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يعتقد أنها لهما في مدينة دبي الخليجية.

وكانت شائعات زواج عمرو دياب بدينا الشربيني، انتشرت منذ شهر سبتمبر/ أيلول، عندما شوهد الثنائي في مطار القاهرة الدولي، وتوجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

كما أن دينا الشربيني حضرت احتفال عمرو دياب بعيد ميلاده في 11 أكتوبر/ تشرين أول.

وتشارك دينا الشربيني (33 عاما)، التي اشتهرت من بطولتها لمسلسلات "حكايات بنات" و"غراند أوتيل"، عمرو دياب بطولة فيلمه السينمائي الجديد، الذي أعلن عبر حسابه على "تويتر" بأنه سيعرض في صيف 2018.

#عمرو دياب #دينا الشربيني

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