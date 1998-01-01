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تركمانستان تحظر تعدد الزوجات

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركمانستان تحظر تعدد الزوجات



وكالات / سما /

 أعلنت صحيفة "تركمانستان المحايد"، اليوم الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، أن تركمانستان فرضت قانونا يحظر تعدد الزوجات.

ونشرت الصحيفة نص القانون حول إدخال التعديلات على قانون الأسرة، الموقع من قبل الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف. ويستكمل القانون المعتمد المادة السابعة وينص على أنه "لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان".

وأشارت التعديلات إلى أن المقصود بتعدد الزوجات هو العيش مع امرأتين أو أكثر في الوقت نفسه. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر من عام 2018.

وعلى الرغم من أن غالبية سكان تركمانستان يعتنقون الإسلام، الذي يسمح بتعدد الزوجات، إلا أن قانون البلاد يفرض عقوبات جنائية على تعدد الزوجات.

ووفقا للقانون الجنائي التركمانستاني فإن عقوبة تعدد الزوجات دفع غرامة مالية كبيرة أو الأعمال الشاقة لمدة سنتين.

#تركمانستان

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