جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الصحافة الأرجنتينية تترقب مباراة الفرصة الأخيرة في كأس العالم

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحافة الأرجنتينية تترقب مباراة الفرصة الأخيرة في كأس العالم



وكالات / سما /

 يستعد منتخب الأرجنتين لموقعة صعبة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم أمام كرواتيا في ظل وجود شبح الخروج المبكر من المونديال .

 

الكثير من مشجعين المنتخب الآرجنتيني كانت لديهم آمال كبيرة في المنافسة على لقب كأس العالم قبل انطلاق البطولة، وبعد مباراة أيسلندا أصاب الجميع خيبة أمل كبيرة بسبب الأداء الذي ظهر عليه معظم لاعبي المنتخب .

الصحافة الأرجنتينية أصبحت تترقب الحدث القادم بين التفاؤل والحذر حيثُ تبث الثقة في اللاعبين والجماهير بالإضافة إلى تحذيرهم من قوة المنتخب الكرواتي خصوصاً على مستوى وسط الملعب .

وقد نشرت صحيفة “أولي” الأرجنتينية في عنوانها الرئيسي عن مباراة كرواتيا ” التفاؤل يسود المعسكر” مع نشر صورة للنجم ليونيل ميسي مع اوتاميندي أثناء التدريبات وهم مبتسمون .

حيثُ تحاول الصحيفة أن ترسل رسالة إلى الجماهير بأن اللاعبين لديهم ثقة في أنفسهم بعد الأداء السئ الذين ظهروا عليه أمام أيسلندا في إفتتاح مبارياتهم بـ كأس العالم .

 

بينما صحيفة “لا كبيتال” لم تضع عنوان رئيسي حتى الأن للمباراة لكنها نشرت العديد من التقارير التي تُشير إلى ضرورة تغيير طريقة اللعب أمام كرواتيا بالإضافة إلى خروج بعض اللاعبين المتخاذلين .

وقد تسائلت الصحيفة في أحد العناوين الجانبية “هل نرى ديبالا أمام كرواتيا” حيثُ مازالت هناك الكثير من علامات الإستفهام وعدم الإقتناع بعدم حصول اللاعب على فرصة بسبب طريقة لعبه المتشابهة مع ميسي .

يُذكر أن منتخب كرواتيا نجح في الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2/0 ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تأتي الأرجنتين وأيسلندا بالمركز الثاني برصيد نقطة وتتذيل نيجيريا المجموعة برصيد صفر من النقاط .

#المنتخب الأرجنتيني #كأس العالم

أخبار ذات صلة

الصحافة البريطانية: بيل التائه قدّم مباراة كارثية

الكرة الأرجنتينية في خطر

فيديو: تشجيع هستيري لأبو تريكة في مباراة "نجوم العالم"

الشرطة الأرجنتينية تعتقل الأسطورة مارادونا.. لماذا؟

ريال مدريد يرصد مبلغًا ضخمًا لضم الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا

الليلة:مدريد تترقب دربي ساخن بين الريال وأتلتيكو

الأكثر قراءة اليوم

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

المركز الفلسطيني : عناصر خرجت من مسجد بالزي المدني قمعت مسيرة الاسرى بغزة

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الأخبار الرئيسية

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

قصف غزة -ارشيفية

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية