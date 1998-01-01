الصحافة الأرجنتينية تترقب مباراة الفرصة الأخيرة في كأس العالم

وكالات / سما /

يستعد منتخب الأرجنتين لموقعة صعبة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم أمام كرواتيا في ظل وجود شبح الخروج المبكر من المونديال .

الكثير من مشجعين المنتخب الآرجنتيني كانت لديهم آمال كبيرة في المنافسة على لقب كأس العالم قبل انطلاق البطولة، وبعد مباراة أيسلندا أصاب الجميع خيبة أمل كبيرة بسبب الأداء الذي ظهر عليه معظم لاعبي المنتخب .

الصحافة الأرجنتينية أصبحت تترقب الحدث القادم بين التفاؤل والحذر حيثُ تبث الثقة في اللاعبين والجماهير بالإضافة إلى تحذيرهم من قوة المنتخب الكرواتي خصوصاً على مستوى وسط الملعب .

وقد نشرت صحيفة “أولي” الأرجنتينية في عنوانها الرئيسي عن مباراة كرواتيا ” التفاؤل يسود المعسكر” مع نشر صورة للنجم ليونيل ميسي مع اوتاميندي أثناء التدريبات وهم مبتسمون .

حيثُ تحاول الصحيفة أن ترسل رسالة إلى الجماهير بأن اللاعبين لديهم ثقة في أنفسهم بعد الأداء السئ الذين ظهروا عليه أمام أيسلندا في إفتتاح مبارياتهم بـ كأس العالم .

بينما صحيفة “لا كبيتال” لم تضع عنوان رئيسي حتى الأن للمباراة لكنها نشرت العديد من التقارير التي تُشير إلى ضرورة تغيير طريقة اللعب أمام كرواتيا بالإضافة إلى خروج بعض اللاعبين المتخاذلين .

وقد تسائلت الصحيفة في أحد العناوين الجانبية “هل نرى ديبالا أمام كرواتيا” حيثُ مازالت هناك الكثير من علامات الإستفهام وعدم الإقتناع بعدم حصول اللاعب على فرصة بسبب طريقة لعبه المتشابهة مع ميسي .

يُذكر أن منتخب كرواتيا نجح في الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2/0 ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تأتي الأرجنتين وأيسلندا بالمركز الثاني برصيد نقطة وتتذيل نيجيريا المجموعة برصيد صفر من النقاط .