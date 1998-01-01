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كوتينيو يقلل من خطر إصابة نيمار ويصفها بالطبيعية

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو يقلل من خطر إصابة نيمار ويصفها بالطبيعية



وكالات / سما /

كشف فيليب كوتينيو، لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، عن حالة نجم السامبا، نيمار دا سيلفا، بعد أن أُثيرت الشكوك حول مشاركته في مواجهة كوستاريكا القادمة، وذلك بعد مغادرته لتدريبات منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وقال كوتينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الثانية للسامبا: “في الواقع، رأيت تماماً ما رأيتموه، لكنني لم أتكلم معه لأنني كنت أمضي الوقت مع ابنتي وعائلتي.. لقد كانت حصة تدريب للتعافي وحصل الأمر في نهاية التدريبات، أعتقد أنه شعر ببعض الآلام، لكن إصابته عادية”.

وعن أهمية نيمار، قال كوتينيو: “نيمار واحد من أفضل لاعبي العالم، اللعب معه هو إضافة مهمة جداً لأي فريق، إنه لاعب لديه شجاعة ولا يخاف من عنف المنافس.. أين أنت بالمقارنة مع نيمار؟ أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي وليس لدي أي تطلعات لأكون الأفضل في العالم، هذا شيء أتركه للصحافة”.

وعن سبل تطوير أداء المنتخب البرازيلي، قال كوتينيو: “إذا قام الجميع بأدواره فإن الفريق سوف يتطور ويلعب بشكل جيد، يمكن أن يصبح لاعب واحد بطل لمباراة واحده ثم لاعب آخر في المباراة التالية لكن الشيء الأكثر أهمية هو المنتخب.. لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في المنتخب وكل واحد منهم مسؤول عن أدواره”.

يذكر أن المنتخب البرازيلي سيواجه نظيره الكوستاريكي، في ثاني مواجهات الفريقين ببطولة كأس العالم، ويسعى راقصو السامبا لمحو الصورة الباهتة التي ظهروا بها ضد منتخب سويسرا، يوم الأحد الماضي، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

#كوتينيو #نيمار

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