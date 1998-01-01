ماوريسيو ساري يحدد أولى تعاقداته مع تشيلسي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ماوريسيو ساري المدرب المتوقع تعاقده في الساعات القليلة القادمة مع فريق تشيلسي قد حدد أولى صفقاته الصيفية مع البلوز.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” عن توصل إدارة تشيلسي لاتفاق شبه نهائي مع ممثلي المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حول توليه مسؤولية تدريب البلوز خلفًا لأنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية أن ماوريسيو ساري طلب من إدارة فريق تشيلسي التعاقد مع النجم البلجيكي المميز دريس ميرتينز لاعب فريق نابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن هناك علاقة قوية ووطيدة تجمع اللاعب ميرتينز بمدربه السابق في نابولي، ماوريسيو ساري، لذلك من المتوقع موافقة اللاعب على الانتقال للبلوز في حالة تعاقد النادي اللندني بشكل رسمي مع المدرب ساري.

وأكملت الصحيفة أن من المتوقع التعاقد مع دريس ميرتينز بمبلغ لن يقل عن 30 مليون يورو.

يذكر أن دريس ميرتينز قد شارك هذا الموسم مع فريقه نابولي في 49 مباراة، ونجح في إحراز 22 هدفًا، وصنع اثنتا عشر آخرين، وينتهي عقده مع النادي الجنوبي عام 2020.