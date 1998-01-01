جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماوريسيو ساري يحدد أولى تعاقداته مع تشيلسي

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماوريسيو ساري يحدد أولى تعاقداته مع تشيلسي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ماوريسيو ساري المدرب المتوقع تعاقده في الساعات القليلة القادمة مع فريق تشيلسي قد حدد أولى صفقاته الصيفية مع البلوز.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” عن توصل إدارة تشيلسي لاتفاق شبه نهائي مع ممثلي المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حول توليه مسؤولية تدريب البلوز خلفًا لأنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية أن ماوريسيو ساري طلب من إدارة فريق تشيلسي التعاقد مع النجم البلجيكي المميز دريس ميرتينز لاعب فريق نابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن هناك علاقة قوية ووطيدة تجمع اللاعب ميرتينز بمدربه السابق في نابولي، ماوريسيو ساري، لذلك من المتوقع موافقة اللاعب على الانتقال للبلوز في حالة تعاقد النادي اللندني بشكل رسمي مع المدرب ساري.

وأكملت الصحيفة أن من المتوقع التعاقد مع دريس ميرتينز بمبلغ لن يقل عن 30 مليون يورو.

يذكر أن دريس ميرتينز قد شارك هذا الموسم مع فريقه نابولي في 49 مباراة، ونجح في إحراز 22 هدفًا، وصنع اثنتا عشر آخرين، وينتهي عقده مع النادي الجنوبي عام 2020.

#ماوريسيو #تشيلسي

أخبار ذات صلة

زين الدين زيدان

زيدان يحدد أولى صفقاته في الانتقالات الصيفية

costa-costa

كوستا يحدد موقفه من الرحيل عن تشيلسي!

فيدال

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع فيدال إلى تشيلسي

mertens.napoli.gol_.torino.2017.750x450

ساري يهدد ريال مدريد: سنريكم في البرنابيو من يكون نابولي

lindelof

اليونايتد يعقد أولى صفقاته مع ليندلوف

روكس

البلوز يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الأكثر قراءة اليوم

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

محلل عسكري إسرائيلي : الحرب مع غزة قاب قوسين او أدنى

المركز الفلسطيني : عناصر خرجت من مسجد بالزي المدني قمعت مسيرة الاسرى بغزة

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

سعدات: التجاوزات بحق الجماهير بغزة والضفة تضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر بأي لحظة

رحيل الممثلة المصرية آمال فريد بعد صراع مع المرض (صورة)

الأخبار الرئيسية

كرهينبول - ارشيف

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

خريشة

خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

صواريخ -ارشيفية

واللا العبري : إسرائيل أرادت توصيل رسالة جديدة لحماس وتلقت إجابة قاسية جدا

القسام - حماس

حماس: رسالتنا القصف بالقصف و لن نسمح لإسرائيل بـ"الإستفراد" بغزة

قصف غزة -ارشيفية

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية