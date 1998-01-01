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ويلشير يعلن نهاية قصته مع أرسنال

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويلشير يعلن نهاية قصته مع أرسنال



وكالات / سما /

أعلن النجم الإنجليزي جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال، رحيله عن "الغانرز" بنهاية الشهر الجاري.

وقال ويلشير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أعلن رحيلي عن أرسنال بعد 17 عاما، لقد علمت أن فرص مشاركتي مع الفريق لن تكون كبيرة في الموسم الجديد, لهذا يجب علينا الافتراق".

وأضاف: "تحدثت مع وكيلي خلال الأشهر الماضية بخصوص تمديد عقدي، والبقاء في ملعب الإمارات, لكن الأمور لم تسر بالشكل السليم".

وتابع: "خلال فترة محادثاتي مع أرسنال كنت أرغب بالبقاء مع الغانرز والاستمرار كجزء من النادي اللندني، ومن أجل ذلك وافقت على تخفيض راتبي لتوقيع عقد جديد, إلا أن النهاية كانت افتراقنا".

#ويلشير #أرسنال

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