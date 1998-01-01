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خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة لـ"سما : على الرجوب الاعتذار او الرحيل و المستفيدون من الانقسام ضد رفع العقوبات عن غزة



رام الله – خاص سما –

 أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة أن غالبية أبناء شعبنا بالضفة الغربية والقدس المحتلة مع رفع العقوبات والإجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على أهالي قطاع غزة لاسيما فيما يتعلق بقطع الرواتب عن أهلنا في  القطاع .

واوضح خريشة في تصريحات لـ"سما "  ان مطلب الجماهير التي خرجت في رام الله وبعض المدن كان انساني أي رفع العقوبات عن غزة , مؤكدا ان قلة قليلة لاتريد رفع العقوبات عن غزة واهلها وهي الفئة المستفيدة التي ترعرعت على الانقسام الداخلي بالإضافة الى " السحيجة " الذين  "يطبلون لاسيادهم في السلطة" حسب تعبيره .

وحول تصريحات اللواء اكرم الرجوب محافظ نابلس التي هدد فيها المشاركين بالحراك المطالب بانهاء العقوبات على قطاع غزة واتهامم بأنهم يتبعون لاجندات خارجية أكد خريشة انه على الرجوب الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه التصريحات المسيئة وعلى الرئيس محمود عباس ان يجبر الرجوب على الاعتذار او يقيله من منصبه ويرحل لاسيما وانه يمثل الرئيس عباس كمحافظ .

وأوضح ان لغة الرجوب لغة ضعيفة  وخارجة عن المألوف من قبل المسؤولين الفلسطينيين وهذا امر مرفوض وعليه الاعتذار او الرحيل مشيرا  الى ان اصرار الرجوب على عدم الاعتذار يدل على ان هناك عدم انسجام داخل قيادة السلطة مضيفا ان الذي لايريد الاعتذار لشعبه صعب عليه ان يكون ممثلا له على حد قوله .

#خريشة #الرجوب

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