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الحساينة يقوم بجولة تفقدية لمدينة غزة الصناعية ويشيد بالصناعات الفلسطينية

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قام وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة بجولة تفقدية لمدينة غزة الصناعية  شرق غزة وكان باستقباله نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك وعدد من أعضاء الاتحاد ومسئولي المصانع .

وأعرب  الحساينة عن فخره بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية مؤكدا على دعم ومساندة الحكومة للمصانع و الصناعات المحلية.

وشدد  الحساينة على أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي بسبب ظروف الحصار مشيرا إلى أن المصانع تنتج منتجات ذات جودة عالية رغم الظروف التي تمر بها .

وقام الوزير الحساينة بزيارة لعدد من المصانع في المدينة والاطلاع على عمل هذه المصانع.

#الصناعات الفلسطينية #مفيد الحساينة

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