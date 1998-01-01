الحساينة يقوم بجولة تفقدية لمدينة غزة الصناعية ويشيد بالصناعات الفلسطينية

غزة / سما /

قام وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة بجولة تفقدية لمدينة غزة الصناعية شرق غزة وكان باستقباله نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك وعدد من أعضاء الاتحاد ومسئولي المصانع .

وأعرب الحساينة عن فخره بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية مؤكدا على دعم ومساندة الحكومة للمصانع و الصناعات المحلية.

وشدد الحساينة على أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي بسبب ظروف الحصار مشيرا إلى أن المصانع تنتج منتجات ذات جودة عالية رغم الظروف التي تمر بها .

وقام الوزير الحساينة بزيارة لعدد من المصانع في المدينة والاطلاع على عمل هذه المصانع.