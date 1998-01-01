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استطعنا حماية الرواتب خلال الستة شهور الماضية

أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: مفوض الاونروا لم يتخذ اي قرار بتقليص الخدمات والوضع المالي صعب للفاية



غزة/ سما/

اكد المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ان المفوض العام بيير كرهينبول لم يتخذ اي قرار بتقليص اي من الخدمات التي تقدم لاكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني حتى اللحظة. وقال ابو حسنه في تصريحات اعلامية ان العجز المالي للاونروا لا زال كبيرا وان هناك خطورة لا زالت كبيرة على الخدمات في حال لم يتم سد العجز موضحا ان اتصالات مكثفة مع المانحين تجري الان وان هناك مؤتمر هام للتعهدات في الـ 25 من يونيو الحالي في نيويورك لبحث الاوضاع المالية للاونروا وطرق معالجة النقص.

واضاف " استطعنا خلال الستة شهور الاولى من هذا العام حماية الرواتب والخدمات ملايين اللاجئين ولكن الوضع المالي لا زال صعبا وسنبذل كل جهلا لكي لا تتاثر الخدمات".

وقال انه "في اجتماع اللجنة الاستشارية والذي عقد في الاردن وانفض بالأمس أعلمت الاونروا الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الاعضاء في الهيئة -- ومع شكرها للاستجابة الاولية لحشد الموارد المالية لمواجهة أسوأ أزمة مالية تواجه الاونروا منذ نشأتها --  بان استمرارية خدمات الاونروا الحيوية ستكون معرضة للخطر اذا لم تستطع الأونروا وشركاؤها من ردم العجز المالي الحالي والبالغ قيمته 256 مليون دولار".

وتابع "لقد وجهت الأونروا في الاجتماع الشكر للمتبرعين الذين ساهموا مع الأونروا منذ مطلع العام الحالي بتخفيض العجز والذي بدأنا به العام الحالي (446 مليون دولار) وطالبناهم العمل معنا خلال الاسابيع والأشهر القادمة بجد لكى لا تتعرض خدماتنا التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة وخدماتنا الصحية والاغاثية والخدماتية الاخرى  لمخاطر عدم استمراريتها".

 

#الاونروا #غزة #خدمات #مفوض الاونروا

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