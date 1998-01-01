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صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

الأربعاء 20 يونيو 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، أن جريمة الإهمال الطبي التي مورست بحق الطفل حسان التميمي من قبل إدارة معتقلات الاحتلال، تكشف عن وجه الاحتلال البشع وإمعانه في استهداف الأطفال.

جاء ذلك خلال زيارته للطفل التميمي للاطمئنان على سلامته في مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد أن فقدَ بصره في معتقلات الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، حيث رافق الوزير في الزيارة مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي.

وشدد صيدم على اهتمام الوزارة الكبير بمتابعة حالة الطفل وتقديم المساندة الكاملة له، مندداً باسم الأسرة التربوية قاطبةً بسياسات الاحتلال المجحفة وانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين، وملاحقة الطلبة والمعلمين وعرقلة المسيرة التعليمية.

#صبري صيدم

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